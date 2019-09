Napoli, la difesa colabrodo fa paura: sette gol subiti nelle prime due gare

di Roberto Ventre

Sette gol al passivo nelle prime due giornate di campionato, decisamente troppi per il Napoli, una squadra che parte tra le favorite nella corsa scudetto. I segnali negativi di Firenze sono riemersi in maniera ancora più evidente nel primo tempo del match dell'Allianz Stadium contro la Juventus.



Il Napoli con il 4-2-3-1 ha mostrato lacune in fase difensiva, maggiore equilibro invece con il 4-4-2: la conferma nel secondo tempo contro la Juve, dopo i primi 45 minuti nei quali si sono aperte vere e proprie voragini per la squadra bianconera che ha segnato due gol e ne avrebbe potuti realizzare altri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO