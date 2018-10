Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno e consueto report dal sito ufficiale del club:



Gli azzurri preparano il match a Udine per nona giornata di Serie A in programma sabato 20 ottore (ore 20.30). La squadra si è allenata sul campo 3 svolgendo attivazione a secco in avvio. Successivamente seduta di possesso palla e lavoro tecnico con le sagome finalizzato ad esercitazioni su tiri in porta. Di seguito sfide col pallone 1 contro 1. Chiusura dedicata al lavoro di forza sulla sabbia. Mario Rui, rientrato dagli impegni con la Nazionale, ha svolto esercizi di scarico. Differenziato sul campo per Koulibaly.

© RIPRODUZIONE RISERVATA