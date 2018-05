Napoli in ritiro a Dimaro il 10-30 luglio «Sarri? Incontro prossima settimana Tolti 8 punti, meritavamo lo scudetto»

di Gennaro Arpaia

Il Napoli a Dimaro. Per l’ottavo anno di fila la stagione azzurra comincerà tra le montagne del Trentino, in questa splendida località che ormai è appendice di Napoli e dei napoletani e che lo sarà anche dal prossimo 10 al 30 luglio. «L’amicizia con Dimaro è ormai consolidata, ci auguriamo vada avanti a lungo, ma non possiamo andare oltre ottobre, quando ci saranno le nuove elezioni in Trentino. Da quel momento potremmo cominciare a lavorare per i prossimi cinque anni», le prime parole del Presidente Aurelio De Laurentiis, padrone di casa nella conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro azzurro a Castel Volturno.



«È vero, abbiamo un piede anche in Cina, lì ci stanno costruendo una struttura a cinque stelle tra albergo e stadio, ma i tempi sono molto lunghi e noi aspettiamo», ha aggiunto ADL. «Se avremo possibilità di andarci già il prossimo anno, ci divideremo tra Cina e Dimaro. Non siamo disposti a tour troppo lunghi, i soldi sono importanti ma poi il campo ne risente. Il 4 agosto saremo già in campo con una finalista di Champions come il Liverpool.



Il Trentino in questi anni si è dimostrato attrezzato per la squadra e per i tifosi, invito tutte le famiglie a venire con noi. Se riuscissimo a trovare un nuovo accordo per i prossimi cinque anni penseremo ancor di più al benessere dei tifosi che ci accompagneranno».



«Mi auguro di si, se mi fate queste domande vuol dire che avete dei dubbi. Io mi auguro che sia con noi, poi non posso mica costringere le persone con la forza. Le cessioni? Se incasso un miliardo chiudo bottega e me ne vado», ride de Laurentiis. «Il progetto Napoli continuerà, certo. E continuerà alla grande. Con Sarri ci incontreremo la prossima settimana, ma siamo tutti sereni. Lui ha dato tanto al Napoli, ma anche il Napoli ha restituito tanto. Non credo Sarri possa lamentarsi della sua biografia calcistica negli ultimi anni: ha creato un gioco bellissimo, apprezzato e copiato in Europa, tutti gliene siamo grati. Noi vincevamo anche prima. Nessun allenatore precedente è andato via per aver litigato con me, Mazzarri aveva chiuso un ciclo, Benitez aveva problemi di distanza con la famiglia. Ma abbiamo sempre fatto bene, creando campioni e raggiungendo ottimi risultati. Non è solo col mercato che si risolvono problemi. Io spero di poter continuare con Sarri, abbiamo investito tanto con lui e su di lui, ora spero di poter migliorare ancora e magari vincere».



Questione stadio. «Il Comune voleva fare i lavori allo stadio a settembre, quando avremo la Champions League, a causa delle Universiadi. Si vuole privare i tifosi di assistere a partite importanti? Qui tutti ci riempiamo la bocca, ma poi quando c’è da fare cose concrete per la squadra che rappresenta la città nessuno», ha continuato il patron azzurro. «Il campionato? Avevamo previsto un calo dopo il preliminare di agosto scorso, ma avremmo meritato qualche punto in più quest’anno. Se qualcuno ha sbagliato nelle decisioni arbitrali, ci faremo sentire nelle sedi giuste per non far ripetere questi errori».



Poi il calciomercato ormai alle porte. «La punta da 20 gol? L’abbiamo presa, è una prima punta, ma non significa che arriverà di sicuro da noi. Dovremo valutarlo, ma questo non dà per scontata la partenza di un nostro calciatore. Le amichevoli in Trentino? Non sono ancora state programmate. Ho parlato anche io in passato di seconde squadre, alla fine decideranno qualcosa che non accontenterà nessuno. A me avere una seconda squadra in C non sta bene, mi servirebbe una squadra in serie maggiori in cui far giocare calciatori che possono essere meno utilizzati. In Federazione sento venti di guerra che non fanno bene al calcio italiano, se vogliamo rifondarlo davvero servono decisioni ben precise».



A prendere la parola anche l’AU dei Trentino Marketing Rossini. «Stiamo facendo di tutto per mettere nelle migliori condizioni la squadra e i tifosi. Tutti potranno seguire la squadra del cuore ed i suoi campioni, ma poi si potrà godere dei luoghi incredibili della Val di Sole», pensiero ricalcato anche dal Sindaco di Dimaro Menghini:«Nuove iniziative? Le stiamo studiando soprattutto per gli anni a venire, investendo sullo stadio di Carciato e sulla partecipazione dei tifosi. Abbiamo ricevuto i fondi per i lavori allo stadio di Carciato, speriamo di poter ultimare tutto già quest’anno».





