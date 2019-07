Napoli, a Dimaro un'altra Ancelotti: in ritiro è arrivata anche Katia

La famiglia al completo. Dopo Carlo e Davide, è arrivata a Dimaro in queste ore anche Katia Ancelotti, primogenita dell'allenatore azzurro che ha raggiunto il resto della famiglia in Trentino, dove il Napoli si sta allenando dallo scorso 6 luglio.



Katia è arrivata nella Val di Sole con anche la prole al seguito per completare il quadro familiare. Nello staff azzurro a disposizione di papà Carlo c'è infatti anche Mino Fulco, marito di lady Ancelotti ed anche lui in Trentino con la squadra azzurra.

