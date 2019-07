di Gennaro Arpaia

Tutti aspettavano Jorge Mendes, invece a Dimaro ci arrivano Samir Khiat e Michael NCho, agenti sì ma non di James Rodriguez. I due gestiscono gli affari di un altro obiettivo azzurro, quel Nicolas Pépé che ad Ancelotti e a De Laurentiis piacciono tanto. Esterno offensivo del Lille, classe 1995, il calciatore ivoriano ha messo a segno 24 gol nell'ultima stagione di Ligue 1.



La giornata di Dimaro è stata convulsa: sin dalle prime ore del mattino, le informazioni sul probabile arrivo del grande agente portoghese in Trentino si erano diffuse a macchia d'olio. Centro della scena era l'eliporto di Monclassico a pochi minuti di distanza da Dimaro e dal campo di Carciato, dove la squadra azzurra si allena regolarmente ormai dallo scorso 6 luglio.Orario d'arrivo fissato per le 14.30, ma le non ottimali condizioni meteorologiche complicano i piani. L'elicottero che trasporta lo staff di Pépé arriva oltre le 15 e la delusione monta sul volto dei pochi curiosi presenti oltre la stampa. In pochi minuti, però, la conferma dell'arrivo degli agenti dell'ivoriano riaccende le speranze di un grande mercato. L'auto societaria che aspettava i tre agenti ha lasciato in fretta l'eliporto per dirigere l'Hotel Rosatti dove i tre incontreranno De Laurentiis ed Ancelotti.

