Napoli, il successo della pantera: boom di vendite della nuova maglia

di Gennaro Arpaia

Una pantera ruggente da un lato, un vistoso serpente dall’altro. Le nuove maglie del Napoli non seguono la tradizione più acclamata. L’azzurro della prima gara da gioco è quello, ma la novità è palese: sul fianco sinistro il volto di un felino a sottolineare l’animo combattivo del prossimo Napoli di Carlo Ancelotti. L’innovazione è stata svelata lo scorso mercoledi con una presentazione via social e con i tifosi di mezzo mondo esterrefatti dalla novità. A primo impatto, lo spunto animalesco della nuova divisa non è piaciuto a tutti: sui social, come da abitudine, nelle ore subito successive alla presentazione delle maglie da gara le critiche si sono rincorse. C’era chi puntava il dito contro un azzardo eccessivo, chi incolpava la società di aver «tradito» l’azzurro più puro, quello di una maglia che, negli anni, ha saputo comunque diventare un simbolo.



Dalla rete al mondo «reale», però, la verità è un’altra. Perché da Dimaro fino a Napoli gli store azzurri sono stati letteralmente presi d’assalto. Negli shop della Val di Sole, presenti all’esterno del campo di Carciato dove la squadra di Ancelotti si allena tutti i giorni, la richiesta è stata altissima e le file alle casse non mancano. Secondo i primi dati di Kappa Sport, nelle prime 36 ore dalla messa sul mercato la vendita delle nuove maglie ha più che triplicato i dati dello scorso anno. Un vero e proprio record per questo primo quadriennio. Non è difficile camminare tra le strade di Dimaro-Folgarida e incrociare la nuova maglia con tanto di vistosa pantera e sorrisi dei tifosi.



E se in alto Trentino si potrebbe giustificare l’acquisto con la voglia di partecipare dei tifosi, presenti accanto alla squadra giorno dopo giorno, ben diverso è il discorso se si analizzano i dati provenienti da Napoli. I Kappa point in giro per la città hanno ricevuto richieste oltre le scorte a disposizione, tanto da dover chiedere prenotazioni e far slittare le vendite nei prossimi giorni. La richiesta è stata altissima in queste prime 72 ore, un dato sorprendente anche per gli stessi addetti del marchio tecnico che da quattro anni, ormai, accompagna il Napoli.È stata una scelta coraggiosa quella dell’ultima divisa, una strada percorsa fianco a fianco con la società azzurra. Ma, a quanto pare, i tifosi apprezzano le novità ben oltre le critiche a prima vista. Altra grande risposta è arrivata dal web: il Napoli, primo club ad allargare il suo brand anche sulla nota piattaforma di vendita Amazon, ha visto anche in rete una gran risposta dei tifosi in giro per il mondo con numeri che hanno già superato le aspettative. I dati Amazon non sono ancora disponibili (lo saranno dopo le prime settimane di vendita), ma con la società già intenzionata ad allargarsi al mercato nordamericano e le prime reazioni della tifoseria, tutto fa pensare che l’esito potrà essere solo positivo. Senza considerare, poi, che non è finita qui: Kappa e Napoli, infatti, prepareranno nei prossimi giorni la presentazione delle due varianti delle maglie di gara. La seconda, di colore nero, e la terza, di un grigio «speciale». Divise che sorprenderanno ancora i napoletani e potranno essere l’ennesima scommessa vincente del club.

