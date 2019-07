Claudia, Ilaria e Marta: ​le tre reginette azzurre della tv

di Bruno Majorano

Inviato a Dimaro-Folgarida



Le regine di Dimaro. Tre volti femminili per raccontare il ritiro del Napoli in Trentino. Si tratta di quelli di Claudia Mercurio, Ilaria Mennozzo e Marta Krevsun, due napoletane e una ucraina: le tre donne che ogni sera entrano nelle case dei napoletani tramite le frequenze delle tv private. Il ritiro del Napoli è anche questo. Gli appuntamenti sono serratissimi, perché si concentrano tutti nella serata. Dalle ore 20, quando inizia il «Diario da Dimaro» con Claudia Mercurio e i suoi ospiti su Canale 21, alla mezzanotte passata, quando invece finiscono le trasmissioni di Ilaria Mennozzo su Julie tv e Marta Krevsun su Canale 8. I loro volti sono diventati una sorta di istituzione da queste parti ma anche nelle tv napoletane perché sono oramai anni che presenziano durante il ritiro e fanno da moderatrici nei salotti allestiti per l'occasione in Trentino.



