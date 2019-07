Napoli, la difesa è il punto debole: troppi gol subiti senza Koulibaly

di Pino Taormina

Inviato a Dimaro-Folgarida



I ritmi lenti, compassati di inizio stagione hanno inevitabilmente inciso sulle diverse reti subite nelle amichevoli di Dimaro. Indubbiamente sono stati troppo i cinque gol incassati tra Benevento e Cremonose. Ma è tutto normale. Quando la condizione manca, mancano anche le distanze tra i reparti e la capacità di stringere le marcature nelle palle inattive. In tal senso, i calciatori con una struttura fisica importante, sono quelli che entrano più tardi in condizione. Per questo motivo, le performance di Milik e Maksimovic sono giudicabili come poco positive, ma anche da rivedere quando i carichi saranno smaltiti dai muscoli, quando le tossine saranno meno alla luce dei test amichevoli che alleggeriranno i carichi in allenamento.



