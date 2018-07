Tegola Napoli, si fa male Zielinski: distorsione, ai box due settimane

di Gennaro Arpaia

Brutto episodio durante l’allenamento del mattino del Napoli di Carlo Ancelotti. Durante uno degli esercizi ordinati dal neo allenatore azzurro, brutto infortunio per Piotr Zielinski. Il polacco, impegnato nell’esercitazione, si è fatto male da solo alla caviglia destra con lo scarpino rimasto impiantato nel terreno del campo di Carciato e un movimento innaturale dell’arto.



Accasciatosi al suolo, Zielinski è stato subito accerchiato dallo staff sanitario del Napoli. Tanta paura anche sugli spalti, visto che il polacco si è portato le mani sul volto facendo presagire il peggio. Gli applausi dei tifosi napoletani in tribuna hanno poi accompagnato l’uscita del calciatore portato a braccio in panchina con una vistosa fasciatura alla caviglia.



Dopo il primo controllo di questa mattina e gli esami strumentali del pomeriggio, per il centrocampista polacco risulta una forte contusione alla caviglia destra. Secondo le prime indicazioni dello staff medico azzurro, per Zielinski saranno almeno venti i giorni di recupero dal problema, per cui potrebbe anche saltare il primo turno di campionato a Roma contro la Lazio previsto tra tre settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA