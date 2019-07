Napoli, Zielinski tratta il rinnovo: «E James mi piace tantissimo»

Lo scudetto è un sogno, ma forse anche qualcosa di più. Piotr Zielinski, dopo il matrimonio con la bella Laura, è tornato a Dimaro da protagonista, da leader, e in quanto tale non si nasconde. «Voglio vincere qui col Napoli, sarebbe speciale e i napoletani lo meritano. Abbiamo una grande squadra, possiamo fare bene per rendere felici i tifosi». Il polacco condividerà ancora lo spogliatoio con Milik. «Può essere il suo anno, ma anche nell’ultima stagione ha segnato tanto. Spero possa fare ancora meglio». E meglio potrà fare anche lui. «Si, quest’anno devo dimostrare ancora di più, vedrete tutta la mia cazzimma», scherza l’azzurro.



Che ai microfoni di Radio Kiss Kiss parla anche di mercato. «James mi piace tantissimo, è un campione e sarebbe il benvenuto qui. Ma concentriamoci sul campo, al resto penserà la dirigenza. Manolas è tra i migliori al mondo, dopo due giorni si è già visto. Ghoulam? Sta tornando ai suoi livelli, ha fatto preparazione specifica per essere al top già da subito, dimostrerà ancora di essere tra i migliori nel suo ruolo», ha continuato.



Ma di Sarri alla Juve non parla: «Noi abbiamo Ancelotti, tra i migliori della storia del calcio, e con lui ho un gran rapporto. Pensiamo a noi, sarà un campionato interessante. Quanto resterò a Napoli? Ho altri due anni per contratto, stiamo trattando il rinnovo e siamo a buon punto. Speriamo di continuare insieme».

