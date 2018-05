Il Napoli fa cassa con le pubblicità: Insigne e Mertens attori per Trivago

Grande sorpresa sul volto di tutti i tifosi del Napoli che nelle ultime ore hanno potuto ridere e sorridere guardando in Tv due dei propri beniamini. Si, perchè Lorenzo Insigne e Dries Mertens sono i protagonisti dell'ultimo spot Trivago, nota azienda per la ricerca online di hotel in giro per il mondo. «Dries, ma sei sempre su Internet?», chiede il napoletano. «Sto cercando un hotel», la risposta del belga.



Poi la battuta di Mertens che richiama la mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali. «Ma poi dove lo stai cercando questo hotel?» «In Russia. Perché non vieni anche tu?», la risposta divertita di Dries.



L'apparizione Tv è un altro importante passo della nuova politica del Napoli, sempre più aperta alle sponsorizzazioni fuori dal rettangolo di gioco. Non più tardi di una settimana fa, l'annuncio della partnership dello stesso Insigne con il famoso marchio Adidas, primo vero passo del club azzurro verso una rivisitazione dei diritti d'immagine dei propri calciatori.

