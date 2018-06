Napoli, i dolori del bomber Mertens: «Non ho capito la storia di Sarri»

di Delia Paciello

Non è tanto facile sbrogliare la matassa creatasi attorno a Dries Mertens. Eppure anche lui ha ancora diverse cose su cui far chiarezza: «Non ho ancora capito cosa è successo tra Sarri e il Napoli. Ho ancora due anni di contratto col club, non guardo a chi allena ma alla squadra», ha detto al fischio finale dell’amichevole Belgio-Portogallo.



Ieri ha disputato solo il primo tempo del match con la sua nazionale, e non ha incontrato in campo da avversario il suo compagno di squadra Mario Rui, comparso solo nei minuti finali. Eppure ha sempre un pensiero per il suo Napoli, anche se il futuro è ancora tutto da scrivere: «Stiamo a vedere come andrà con il club. Per ora sono impegnato con il Belgio, con cui andrò ai Mondiali tra due settimane. Quando tornerò a disposizione del nuovo allenatore staremo a vedere. Cercherò magari di capire anche la situazione di Sarri e della società».



Il suo amore per Napoli è sotto gli occhi di tutti. Eppure negli ultimi di campionato non ha avuto il solito sorriso e si è lasciato andare a commenti che hanno fatto intendere un po’ di disappunti con la società, probabilmente legati ai diritti d’immagine. E al momento su di lui c’è una clausola di soli 28 milioni. «So bene che è bassa per quello che è il mio valore – sottolinea l’attaccante - e per quanto ho fatto vedere in campo soprattutto nelle ultime due stagioni. Dall’altra parte però c’è anche da dire che, aldilà della clausola, con il Napoli mi restano altri due anni di contratto e io sto molto bene in città. Questo lo sanno tutti».



Un momento delicato in cui anche colui che era diventato la bandiera del Napoli pensa di andare via: Marek Hamsik è fortemente tentato dall’offerta cinese, ma l’arrivo di Carlo Ancelotti ha un po’ sorpreso tutti. «Io guardo alla squadra, anche se fosse rimasto Sarri sarei stato contento. Abbiamo una rosa forte a prescindere da chi ci sarà in panchina», ci tiene a far sapere Mertens.



Al momento le intenzioni del nuovo allenatore sembrano quelle di trattenere gli elementi decisivi, come ha dichiarato nei giorni scorsi lo stesso presidente: «Ancelotti intende confermare circa l’80% della rosa attuale, è convinto che nel Napoli di oggi ci sia molta qualità. Nonostante ciò, faremo comunque almeno 3-4 acquisti in vari reparti», sono state infatti le parole di Aurelio De Laurentiis. In questo momento dove è ancora tutto aperto il folletto belga però non vuole farsi distrarre e vuole concentrarsi sulla sua nazionale: «Siamo una squadra forte ma ci manca l’esperienza delle squadre considerate favorite. Abbiamo comunque giocato già i Mondiali 2014 e gli Europei 2016, quindi qualcosa c’è adesso. Dispiace per l’assenza di Nainggolan in Russia, ma l’ha deciso il ct Martinez».

