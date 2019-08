Napoli, dopo Marsiglia gli Usa: Azzurri in partenza per Miami

La Vittoria bella e convincente del Velodrome è stata soltanto un antipasto prima del lungo viaggio azzurro. Il Napoli, dopo aver riposato in Francia, è partito questa mattina dall’aeroporto di Marsiglia con il volo charter che porterà questa sera negli Stati Uniti gli azzurri di Carlo Ancelotti.



Meta prefissata è Miami, prima tappa de tour americano del Napoli. Una novità assoluta per il club che incontrerà due volte il Barcellona prima in Florida poi a Detroit, tre giorni più tardi. Gli azzurri faranno rientro in Italia la prossima settimana per prepararsi poi all’avvio del campionato.

