Due giorni di riposo dopo la Juve: il Napoli si ritrova martedì

Una vittoria e una sconfitta, sette reti fatte e altrettante subite. Questo il ruolino di marcia del Napoli di Carlo Ancelotti dopo le prime due gare del nuovo campionato. Dopo Firenze e Torino, due trasferte di certo non agevoli, il gruppo a disposizione dell'allenatore azzurro tornerà al lavoro durante la pausa concessa per le nazionali.



Il Napoli, senza i 14 calciatori fin qui convocati dalle rispettive selezioni nazionali, si ritroverà a Castel Volturno direttamente martedì per quattro giorni di allenamenti con il gruppo incompleto.



Tanta attenzione, però, per i presenti: la voglia di recuperare Arek Milik, la possibilità di vedere per la prima volta all'opera Fernando Llorente, la necessità di lavorare sugli errori visti prima al Franchi e poi allo Stadium.

© RIPRODUZIONE RISERVATA