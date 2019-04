Napoli, un premio dopo Frosinone: Ancelotti concede due giorni di stop

La vittoria sul Frosinone la scorsa domenica, poi il rompete le righe. Sembra un'anticipazione di quanto vedremo tra un mese, al termine del campionato, ma in realtà Carlo Ancelotti ha concesso alla sua squadra due giorni di pausa per poi ritrovarsi a Castel volturno. Il Napoli tornerà ad allenarsi domani pomeriggio, all'orizzonte la sfida del San Paolo contro il Cagliari, la prossima domenica. Un modo anche per alleggerire la tensione dopo la mini contestazione dello Stirpe, per calmare le acque ed anche per ritrovare le forze prima dell'ultimo sprint della stagione.







Lo sa bene Arek Milik, che non ha timbrato il cartellino nell'ultima uscita in casa del Frosinone ma che si candida ad essere protagonista dell'ultimo scorcio dell'anno. In compagnia della bella Jessica il calciatore polacco si gode qualche ora a Venezia, prima di far ritorno a Napoli. Ritorno in Belgio, invece, per Dries Mertens: il marcatore dell'ultima gara di campionato ha fatto ritorno a casa per alcuni eventi in programma e per passare ore in famiglia dopo aver raggiunto Diego Armando Maradona nella classifica dei bomber azzurri di sempre in Serie A.







Più lontano, a Londra, ci è andato Simone Verdi. L'esterno offensivo azzurro ha approfittato di alcuni impegni di lavoro della compagna Laura per un giro nella capitale inglese, lì dove il Napoli ha perso qualsiasi sogno stagionale dopo la sconfitta con l'Arsenal di Emery in Europa League. Meta europea, ma più vicina a casa per Fabián Ruiz: lo spagnolo si sta godendo qualche ora di tranquillità a Madrid con gli amici di sempre che raggiunge appena ne ha l'occasione.

