Napoli, è duello con l'Inter per Politano: si fiuta l'affare

di Gennaro Arpaia

Matteo Politano, attaccante tuttofare classe 1993, è lui il nome nuovo del mercato del Napoli. Gli azzurri, secondo le ultime riportate da Sky Sport, sarebbero fortemente interessati alla punta oggi al Sassuolo e Giuntoli già da diverse settimane avrebbe stabilito contatti continui con l'entourage neroverde per capirne i margini di manovra in vista delle prossime sessioni di mercato.



Una bagarre da portare avanti, però, perché sulla punta scuola Roma non ci sono solo gli azzurri. Anche l'Inter avrebbe proposto un'intesa agli emiliani, anche se l'offerta del Napoli sembra essere più allettante: acquisto definitivo del cartellino per un calciatore valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro. In stagione ha giocato 20 partite mettendo a segno 4 gol, ma per Sarri potrebbe essere una alternativa importante vista la capacità di occupare ogni posizione del trio d'attacco.



Il Sassuolo, per ora, prova a chiudere le porte, ma i contatti tra la società azzurra e gli agenti del calciatore potrebbero regalare segnali d'apertura. Con gli emiliani sembrerebbe ancora aperto anche il discorso per Domenico Berardi, punto interrogativo della stagione neroverde ed atteso ancora al definitivo salto di qualità nelle ultime stagioni.

