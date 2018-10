di Pino Taormina

Quelli che aspettano. E che sanno che, con Ancelotti, la speranza non è l'ultima a morire. Anzi. Due sole partite da titolare su nove, tra campionato e Champions. Una sola partita giocata da cima a fondo: con il Parma, nel turno infrasettimanale di serie A. Per Diawara il minutaggio è quello della riserva, ma le ambizioni sono quelle del top player. Domani lui ha prenotato un posto in prima fila: ieri, nella seduta del mattino è stato tra i più impegnati, con Carletto che lo ha schierato titolare in due formazioni su tre provate sul campo di Castel Volturno. Un segnale? Possibile. Intanto domani saranno circa 30mila gli spettatori al San Paolo.



L'ATTESA

Diawara è regista vero, non ha bisogno di lezioni speciali per poter recitare la parte del playmaker. Ha davanti a sé Hamsik ma è chiaro che deve arrivare anche il suo momento: sa di dover recitare la parte del gregario, ma fino ad adesso ha giocato solo 199 minuti. Nelle due da titolare, è stato prima sistemato in 4-3-3 (con Zielinski e Allan) e poi in un 4-4-2 (con Allan al suo fianco). Non è detto che domani col Sassuolo Ancelotti possa cambiare assetto, passando al 4-3-3 peraltro andato in onda, con successo, per un lungo tratto del match con il Liverpool. Ipotesi, certo. Ma Diawara è uno degli uomini d'oro di De Laurentiis. Ma anche Ancelotti ha grande stima per il centrocampista. Tant'è che nell'estate 2017, quando era ancora bavarese, aveva provato a strapparlo al Napoli. Il club azzurro lo considerava incedibile e Carletto virò su Tolisso del Lione.



LE DIFFERENZE

Diawara con Sarri doveva fare possesso e palleggiare. Con Ancelotti, invece, quel che conta è la profondità. Ha 21 anni ed è l'età in cui c'è il tempo per imparare. È stato a lungo l'alter ego di Jorginho, ora lo è di Hamsik. Domani con il Sassuolo sa di avere una buona possibilità di scendere in campo dal primo minuto.

Anche perché Hamsik riposerà dopo aver giocato 70 minuti con la Juventus e più di 80 con il Liverpool (la sua prestazione migliore di questa avvio di stagione). Dunque tocca a lui, a meno che Ancelotti non stupisca ancora una volta tutti. Peraltro, nonostante il ruolo di panchinaro, è arrivata la prima chiamata della sua nazionale: nella Guinea dovrebbe ritrovare Keita, che è tornato in Inghilterra dopo la notte di preoccupazione trascorsa al Cardarelli.





