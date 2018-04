Napoli, è Koulibaly lo stakanovista: ​quanta attesa per le seconde linee

di Bruno Majorano

Alla faccia della panchina corta. Contro il Chievo c’è stata la rivincita della riserve. Certo, quando Sarri si gira e alle sue spalle vede Rog, Zeilinski e Ounas, non ha proprio lo stesso effetto euforico di Allegri che si ritrova Douglas Costa, Bernardeschi e Cuadrado, ma adesso l’allenatore del Napoli sa di poter contare anche un po’ in più sugli altri giocatori in rosa.



Con il Chievo, infatti, sono stati decisivi i guizzi di Milik e Diawara, ovvero due che sulla carta sono le alternative a Mertens e Jorginho. Entrambi in campo per necessità: il polacco nel tentativo di sbloccare un risultato che faticava a invertire la rotta, il guineano schierato da titolare al posto di Jorginho squalificato per somma di ammonizioni. In casa Napoli, però, il problema ricorrente è proprio quello del minutaggio elevatissimo dell’undici titolare.



Koulibaly guida la classifica degli insostituibili, seguito a ruota da Reina, Mertens e Callejon. Sono solo le pedine inamovibili per Maurizio Sarri che da quando è arrivato sulla panchina del Napoli si è affidato praticamente sempre agli stessi uomini. E pensare che fatta eccezione per Hysaj e Allan, il resto del gruppo degli intoccabili è composto dagli uomini portati e voluti da Benitez. Tutti quelli che invece sono arrivati durante la gestione Sarri, hanno sempre fatto una grande fatica ad integrarsi e a trovare spazio nell’undici titolare.



Tonelli, Zielinski, Rog, lo stesso Diawara, tutti giocatori arrivati negli ultimi anni, infatti, non sono mai stati presi in considerazione da Sarri alla stregua degli altri titolari. Discorso diverso per Mario Rui, che se non ci fosse stato l’infortunio di Ghoulam avrebbe vissuto più o meno le stesse sorti degli altri ultimi arrivati. Senza dimenticare le parabole decisamente discendenti di gente come Valdifiori, Pavoletti, Giaccherini e Gabbiadini: veri e propri oggetti misteriosi all’interno della rosa azzurra.

