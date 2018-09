Napoli e Parma, alla fiera dell'ex: da Zola e Crippa a Sepe e Inglese

di Bruno Majorano

In una virtuale classifica di valore degli ex di turno, Carlo Ancelotti salirebbe di diritto sul gradino più alto del podio. L’allenatore del Napoli, infatti, è stato alla guida del Parma dal 1996 al 1998. Ma nel suo caso a fare la differenza non è tanto la durata ma la qualità della permanenza. Perché è proprio dalla panchina emiliana che Carletto ha spiccato il volo per le più importanti squadre d’Italia e d’Europa.

IL PRESENTE

Sullo “stendipanni” del Parma di oggi, D’Aversa può mettere le sue mollette nel segno del Napoli perché i due appigli principali sono azzurri: Sepe da una parte e Inglese dall’altra. Una sorta di spina dorsale sulla quale in queste prime 5 giornate si è retta la delicata architettura degli emiliani.

