Napoli e Samp, brividi Quaglia: ora il bomber decide il suo futuro

Il giro di campo, il ringraziamento ai tifosi della curva blucerchiata, le lacrime, la foto con i genitori in campo, il premio come miglior bomber della serie A: un pomeriggio dalle mille emozioni per Fabio Quagliarella, capitano e uomo simbolo della Samp, corteggiato da De Laurentiis con dichiarazioni pubbliche d'amore che ha aperto alla possibilità di un suo ritorno a Napoli. Il club azzurro è alla ricerca di un altro attaccante e sono stati sondati diversi profili: De Paul, Ilicic, al momento tra i nomi più caldi, e Lozano, pista invece che si è sensibilmente raffreddata.



LE LACRIME

Si è emozionato il bomber di Castellammare per lo striscione che gli hanno dedicato i tifosi blucerchiati («Uomo leale, professionista esemplare: grazie capitano, la sud ti rende omaggio»). «Una stagione indimenticabile, i tifosi prima della partita hanno mostrato uno striscione che non mi aspettavo e lo avrò negli occhi per tutta la vita ha detto a Dazn ancora emozionato - Vale più di 100 gol: la partita è stata un di più, ci tenevo a far gol perché se lo meritano: è un giorno che non dimenticherò mai, significa che ho trasmesso qualcosa e li ringrazio di cuore». A fine partita, Quagliarella è stato abbracciato dalla sua famiglia e dalla compagna Debora Salvalaggio: «È stata una sorpresa, non sapevo ci fossero: li ringrazio veramente perché per me è importante averli vicino, ti fa rendere anche in campo», ha aggiunto. Nessun riferimento nelle sue dichiarazioni al futuro ma solo sul presente. «Se qualcuno a inizio anno mi avesse detto che avrei superato Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori, gli avrei dato del folle».





