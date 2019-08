Napoli, ecco chi è Lozano: così nacque la leggenda Chucky

di Gennaro Arpaia

Una vita in bilico, una carriera che stentava a decollare ed un futuro già scritto nel destino. Questo e molto altro è Hirving Rodrigo Lozano Bahena, il messicano destinato a far impazzire i tifosi del San Paolo pronto a rituffarsi in quelle atmosfere da Sud del mondo che tanto lo esaltavano agli inizi della sua cavalcata. 25 anni lo scorso 30 luglio, la carriera di Lozano è sbocciata d'improvviso, in una Primavera tutta sudamericana che ha visto diventare il grande prospetto una promessa mantenuta.





