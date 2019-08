Napoli, ecco le fasce Champions: evitata Madrid, pericolo Valencia

di Gennaro Arpaia

Si è completato questa sera il tabellone per le quattro fasce di Champions League, utili per capire meglio quello che potrà essere il sorteggio di domani. Il Napoli di Carlo Ancelotti, già certo della seconda fascia dopo il secondo posto in campionato dello scorso anno, era spettatore interessato per capire quale composizione finale avrebbero avuto tre delle quattro fasce europee dopo le gare di questa sera.



La vittoria dell'Ajax per 2-0 sull'APOEL ha qualificato gli olandesi - in semifinale nell'ultima Champions - alla seconda fascia europea, un vero e proprio pericolo evitato per gli azzurri. Oltre alle big della prima fascia da pescare, restano in terza fascia i problemi che potrebbero arrivare dal Valencia o dal Bayer Leverkusen, sicuramente le due squadre meglio attrezzate e più esperte tra quelle potenzialmente avversarie (oltre all'Inter che il Napoli non potrà incontrare essendo club della stessa nazione).



L'appuntamento è per domani nel Principato di Monaco alle ore 18, quando si alzerà ufficialmente il sipario su quella che sarà la Champions League 2019/20 con il classico sorteggio di inizio anno.



PRIMA FASCIA



Barcellona

Juventus

Bayern Monaco

PSG

Manchester City

Zenit

Liverpool

Chelsea



SECONDA FASCIA



Real Madrid

Atletico Madrid

Benfica

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Ajax



TERZA FASCIA



Olympiacos

Dinamo Zagabria

Lione

Bayer Leverkusen

Salisburgo

Valencia

Inter

Bruges



QUARTA FASCIA



Stella Rossa

Slavia Praga

Lokomotiv Mosca

Genk

Galatasaray

Lipsia

Atalanta

Lille

