La firma tanto attesa, ora è arrivata. Hirving Lozano è un nuovo calciatore del Napoli, a confermarlo la firma sul contratto che legherà il messicano - il primo nella storia del club azzurro - alla società di Aurelio De Laurentiis per i prossimi cinque anni. Ingaggio da circa 4 milioni a stagione per un calciatore che è stato acquistato per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Lozano è l’acquisto più caro di sempre nella storia del Napoli.



Il Chucky - così è stato simpaticamente ribattezzato Lozano da bambino - era arrivato martedì sera a Roma, ha passato la serata nella capitale e mercoledì mattina ha svolto a Villa Stuart le visite mediche che gli hanno concesso poi la firma. Alla clinica romana il primo bagno di folla con i tifosi e i curiosi azzurri che sono corsi per il primo saluto. Oggi De Laurentiis ha ufficializzato la firma con un tweet.



