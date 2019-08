Napoli, ecco Manolas: «Che impatto coi tifosi. Mio zio è il mio idolo»

In attesa di debuttare ufficialmente con la maglia azzurra, Kostas Manolas si racconta ai microfoni social del Napoli. «Sono di Naxos e sono molto legato alla mia terra. Ho vissuto lì i primi 16 anni della mia vita, per me è il paradiso e ci tornerò a fine carriera», ha detto il greco che è "nipote" d'arte. «Mi sono ispirato a mio zio per tutta la vita, ha giocato per vent’anni all’AEK Atene, mi ha sempre aiutato e lo ringrazio. Con la famiglia ho un grandissimo rapporto, sono molto importanti, mi danno l’aiuto giusto per la mia carriera»



Dopo gli anni di Roma, l'occasione azzurra. «Quando mi ha chiamato il Napoli l’ho detto a tutti in famiglia, mi piace essere un uomo aperto e non nascondo niente a nessuno. Ho informato della cosa ma poi la decisione finale l’ho presa io perché la carriera è la mia», ha detto. «Il primo impatto con i napoletani? Quando sono entrato in campo per la prima volta a Dimaro si sono tutti alzati in piedi dalle tribune gridando il mio nome, li ringrazio e prometto che farò di tutto per ripagare la loro accoglienza. Nel tempo libero preferisco restare a casa coi miei figli, quando sei calciatore sei molto preso dal tuo lavoro quindi voglio avere il mio tempo con loro».

