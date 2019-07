Napoli, ecco il nuovo staff medico: a cena con Canonico e Ghoulam

di Gennaro Arpaia

Faouzi Ghoulam beniamino dei tifosi. Tanti applausi per l'algerino che nel Centro Congressi di Folgarida ha arringato la folla con un po' di frasi ad effetto sulla nuova stagione. «Mi sento napoletano, sono a casa mia» e ancora «È arrivato il momento di vincere, proviamo da anni a battere la Juve e ora speriamo sia la stagione buona, con Sarri o meno».



Il terzino azzurro è pronto a tornare in pianta stabile dopo due anni tribolati e ieri ha approfittato della serata libera per cenare lontano dalla squadra insieme con il nuovo staff medico azzurro capitanato dal dottor Canonico che ha preso il posto di De Nicola. Tanti sorrisi nel gruppo napoletano, foto di rito a fine cena e tanti auguri proprio a Canonico, ufficialmente primo riferimento sanitario del nuovo Napoli.



