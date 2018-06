Napoli, effetto Premier per Hysaj: pronto l'assalto dei club inglesi

di Roberto Ventre

Sempre calda la fascia destra, Hysaj ha una clausola di 50 milioni e resta un’incognita. I club di Premier League sono pronti a muoversi per lui da un momento all’altro e gli equilibri potrebbe spostarli l’eventuale arrivo di Sarri su una panchina inglese. Il tecnico toscano, infatti, rappresenterebbe una sicura attrazione per il terzino albanese che è cresciuto alla grande con lui, prima ad Empoli e poi a Napoli.

Ecco perché il direttore sportivo Giuntoli è vigile su tutte le opzioni, non solo sull’alternativa ad Hysaj, ma anche sul suo eventuale sostituto. Inquadrati, quindi, sia obiettivi di prima fascia e cioè terzini già pronti e di grande esperienza internazionale che di seconda fascia e cioè giovani che si sono messi in luce in questa stagione e hanno davanti a loro un sicuro avvenire. Il profilo di maggiore spessore seguito dal Napoli è Vrsaljko, il terzino croato dell’Atletico Madrid già seguito nelle ultime sessioni di mercato. Il club azzurro sarebbe pronto a un sacrificio importante sia con lui che con la società spagnola nel caso in cui dovesse partire Hysaj. La valutazione è 25 milioni, il Napoli ci lavora da tempo anche con il suo agente Riso: Vrsaljko sarà impegnato ai Mondiali con la Croazia e la situazione potrebbe anche svilupparsi più avanti.

