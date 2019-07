Napoli, Elmas è arrivato a Trento Stasera incontrerà gli azzurri

di Gennaro Arpaia

Pochi minuti di ritardo rispetto al programma, ma alla fine il treno che doveva portare Elijf Elmas a Trento è arrivato. Insieme a lui parte dello staff del Napoli capitanato dall'immancabile dottor Canonico che stamattina aveva seguito il macedone già a Villa Stuart per lo svolgimento delle visite mediche, ultimo passo per diventare un calciatore azzurro.



Elmas era atteso da un'auto alla stazione di Trento per poter raggiungere poi Dimaro nel modo migliore possibile. Stasera all'hotel Rosatti il primo contatto con il mondo Napoli e con Carlo Ancelotti che l'ha fortemente voluto in azzurro. A breve anche il tweet ufficiale della società che annuncerà la fine della trattativa che ha portato Elmas in azzurro.

