Napoli, il neo acquisto Elmas a cena con la difesa azzurra

Il Napoli è tornato ieri al lavoro a Castel Volturno, prima vera volta anche per Eljif Elmas, il giovane centrocampista macedone arrivato in azzurro a Dimaro e che Napoli l'ha conosciuta solo di corsa prima del tour americano della scorsa settimana.



Il neo acquisto napoletano - che ha già avuto modo di entrare in contatto con alcuni ambienti della città - è stato ieri sera a cena con tre elementi della difesa azzurra come Nikola Maksimovic, Elseid Hysaj e Mario Rui, postando la foto di gruppo dal suo account ufficiale su Instagram.





