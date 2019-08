Appena rientrato dagli Stati Uniti, continua il tour cittadino per Eljif Elmas. Il centrocampista macedone, arrivato qualche settimana fa a Dimaro, ora avrà per la prima volta una vera opportunità di conoscere Napoli, la città che lo ospiterà nelle prossime stagioni.



Il calciatore azzurro, dopo aver conosciuto il quartiere Sanità, si è fatto avvolgere questa sera dagli odori della tradizione con una pizza nel famoso locale 50 Kaló, primo vero appuntamento con la cucina napoletana per lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA