Napoli, Elmas glissa sul suo futuro: «Non so niente, voglio allenarmi»

È tornato oggi a Istanbul, dopo le vacanze estive a Mykonos, ma per Eljif Elmas è già il momento di pensare al suo futuro. Il giovanissimo macedone è un obiettivo primario del Napoli di Carlo Ancelotti per la prossima stagione e la sua esperienza al Fenerbahce sembrerebbe essere già conclusa dopo due anni in cui ha saputo imporsi come talento assoluto, tra i migliori in Europa della sua generazione.



«Ma non so nulla del mio futuro, sono tornato qui solo per allenarmi» ha detto Elmas, intercettato dai media turchi in aeroporto dopo il suo arrivo. Il calciatore discuterà nelle prossime ore del suo futuro in azzurro, con il Napoli che ha quasi trovato l’accordo finale con il club turco: 17-18 milioni subito più eventuali bonus per renderlo azzurro.



