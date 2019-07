Elmas lascia il ritiro del Fenerbahce: il macedone a un passo dal Napoli

Elijf Elmas pronto a vestire la maglia azzurra. Il 19enne macedone non seguirà il resto della squadra gialloblu in Austria per il ritiro pre-stagionale e pochi minuti fa ha anche salutato via Instagram il centro di allenamenti del Fenerbahce, segnale ormai chiaro di quello che sarà il suo futuro.



Il Napoli, infatti, aspetta solo di chiudere una operazione di mercato partita diverse settimane fa e che nella prossima settimana può chiudersi. Il centrocampista è il rinforzo atteso da Ancelotti per la mediana azzurra, l'elemento che sostituirà numericamente l'ormai ex azzurro Marko Rog. Si attendono le visite per il macedone a Roma e poi raggiungerà il resto del gruppo tra Dimaro e Napoli.





