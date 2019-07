Primo assaggio di Napoli per Elmas: serata alla Sanità per il macedone

Tra una pizza, un vicolo, un selfie coi tifosi nel bel mezzo della strada ed un assaggio di Napoli. Eljif Elmas ha lasciato ieri pomeriggio Dimaro: il gruppo azzurro si è diretto verso la Scozia, dove il Napoli affronterà questa sera in amichevole il Liverpool, mentre lui e Kevin Malcuit, l'altro grande assente del match, hanno fatto ritorno in città.



È la prima volta per il macedone che, acquistato dal Fenerbahce, non era mai passato da Napoli, catapultato direttamente nel ritiro azzurro di Dimaro per la firma ufficiale sui contratti, il primo allenamento e i primi contatti con Ancelotti ed il resto del gruppo. Il macedone, dopo esser stato riconosciuto da alcuni tifosi in stazione al rientro, si è fatto anche immortalare tra i vicoli e ha pubblicato la fotografia sul suo account Instagram.







© RIPRODUZIONE RISERVATA