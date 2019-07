«Benvenuto al Napoli Eljif». Così Aurelio De Laurentiis ed il club azzurro annunciano ai tifosi napoletani l'arrivo ufficiale del calciatore macedone. Elmas era arrivato in Italia ieri mattina per le visite mediche a Roma, poi il viaggio in treno e in auto per raggiungere Ancelotti e gli azzurri nel ritiro di Dimaro.



Dal suo account Twitter ufficiale, il patron azzurro ha pubblicato la foto che ritrae l'ex Fenerbahce mentre firma il contratto che lo legherà al Napoli nei prossimi 5 anni in compagnia del vice presidente Edo.

