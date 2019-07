Elmas, vacanze finite e ora Napoli: la cessione più ricca del Fenerbahce

In attesa di definizione la trattativa che lo porterà al Napoli dal Fenerbahce, ma nel frattempo sono finite le vacanze estive di Eljif Elmas, il gioiello macedone di 19 anni che sembra ormai pronto a vestire la maglia azzurra. Il centrocampista turco è l'elemento ideale per Ancelotti e per il club napoletano che vuole rinforzare la mediana con un calciatore giovane ma di qualità.



Per il Fenerbahce potrà essere cessione da record: i 18 milioni (più eventuali bonus) che sembrano essere stati promessi alla squadra turca sarebbero un record visto che la cessione più ricca è per ora quella di Moussa Sow per 16 milioni tre stagioni fa. Elmas, nel frattempo, ha postato sui social alcuni messaggi interrogativi, poi la foto che testimonia il ritorno in Turchia dalle vacanze a Mykonos, ultima tappa prima dell'ok all'azzurro Napoli.





