Napoli, Elmas è già a Villa Stuart: visite e poi viaggio per Dimaro

di Gennaro Arpaia

Eljif Elmas è arrivato a Roma. Il centrocampista macedone, classe 1999, era atteso questa mattina a Villa Stuart per effettuare le visite mediche di rito che sono l'ultimo passo prima del trasferimento al Napoli. L'ormai ex calciatore del Fenerbahce era atteso da parte dello staff sanitario del Napoli che aveva lasciato Dimaro per accoglierlo alle visite.



Il calciatore ora è atteso dai controlli di routine, poi - secondo i programmi del club azzurro - dovrebbe raggiungere già questa sera il ritiro azzurro in Val di Sole dove conoscerà Ancelotti ed i compagni di squadra. Nelle prossime ore arriveranno anche il tweet ufficiale della società, dopo la firma sui contratti.

