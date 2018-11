È il Napoli dei passaggi d'autore: da Insigne a Mertens, che assist

di Marco Ciriello

Prima dei gol, gli assist. Quattro volte su cinque è la precisione, accompagnata dalla generosità di apertura, a mettere in condizione di segnare, poi, claro, segue gesto tecnico di rilievo. E gol. Tre su cinque sono in contropiede, rubando palla e attaccando la profondità. Koulibaly per Insigne. Di Lorenzo (Empoli) per Mertens. Callejon per l'invenzione ancora di Mertens, che strappa e palombeggia Ivan Provedel, in un assolo d'imposizione. Mertens per Milik. Insigne per Mertens. Lungo la linea di quei passaggi c'è la spina dorsale del Napoli, che comincia da Koulibaly e si triforca davanti con Insigne, Mertens e Milik che segnano. E lungo quella spina dorsale che a centrocampo diventa pure macramè, passa il divertimento e i sorrisi, su tutti quello di Mertens che pare un bambino a Disney World, che balla come Careca (scavalcato nel numero di gol segnati).



Va anche detto che questa non è stata la migliore partita del Napoli, anzi, ha rischiato spesso, contro una squadra, quella di Aurelio Andreazzoli, che corre tanto anche se ha una fase offensiva migliore di gran lunga di quella difensiva, e questo come insegnava Zeman può andar bene quando si fanno più gol degli avversari. In questo caso sono stati gli avversari a segnarne cinque. Un peso enorme, che spegne qualunque buona volontà, fino a farsi tortura, anche se con una estetica invidiabile, tutta quella che manca a Massimiliano Allegri. Tra l'altro in assenza di dogmi e formazioni fisse un linguaggio lasciato al passato il Napoli di Carlo Ancelotti è liquido e sgusciante, e nella sua liquidità ha nell'assist, nell'altruismo tra calciatori, un valore fondamentale.



