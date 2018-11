Napoli, Ancelotti è insaziabile: «Troppi errori, ma Mertens è il top»

Non poteva esserci risposta migliore di un 5-1 dopo il pari deludente contro la Roma della scorsa domenica. Non è il miglior Napoli della stagione, ma gli azzurri trovano la verve offensiva e affondano l’Empoli che pure aveva saputo mettere in difficoltà la squadra di Ancelotti in apertura di ripresa. «Abbiamo fatto una grande partita se si guarda al risultato, in realtà l’Empoli ha giocato meglio di noi. Con la Roma avevamo fatto meglio di stasera senza meritare quel pari, stavolta siamo stati premiati. La gara è stata aperta, ho fatto i complimenti ad Andreazzoli a fine gara. Per noi è una bella lezione per martedì, siamo già stati avvisati, col PSG possono arrivare tante situazioni così» ammette Ancelotti.



Qualcosa, però, da salvare c'è. «Siamo stati molto efficaci in avanti, abbiamo fatto tre gol di pregevole fattura. Dries è in un gran momento e l’ha dimostrato, per noi è un calciatore importante. È difficile lasciar fuori Mertens o Milik, adesso vediamo chi giocherà martedì. Anche Arek è in un gran momento. Non avevo mai fatto così tanto turnover. Non ho mai avuto una rosa di questo tipo, molto equilibrata in tutti i reparti. Magari alcuni calciatori sono favoriti rispetto ad altri, ma tutti mi danno garanzia e fiducia. Anche se faccio cambi, non cambia molto».Ora testa al Paris Saint Germain, una sfida decisiva tra campionato e Champions. «Sono entrambe importanti, vogliamo essere competitivi su tutti i fronti il più a lungo possibile. L'importante è stare lì in campionato, il percorso è lungo. In Champions League invece è determinante il match di martedì. Abbiamo la grande opportunità, occorre un'altra impresa col PSG, non una partita normale».

