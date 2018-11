Empoli, la resa di Andreazzoli: «Questo Napoli forte come la Juve»

L'Empoli gioca bene ma anche dal San Paolo va via senza punti che fanno male alla classifica dei toscani. «Mi mancavano i complimenti di Ancelotti, lo ringrazio e non avevo dubbi che analizzasse bene la partita» dice Aurelio Andreazzoli a fine gara. «Non dobbiamo costruire la nostra salvezza al San Paolo, ma per la prestazione fatta avremmo gradito un riscontro più consono al finale. Uscire da qui con cinque gol subiti mi dà un po' fastidio».



Ma l'Empoli visto a Napoli può anche salvare parte della prestazione. «Come in tutte le situazioni c'è sempre una cosa positiva da analizzare, un bicchiere mezzo pieno. Sappiamo che da domenica prossima comincia un percorso un po' più agevole e utilizzeremo questa sconfitta per migliorare», ha continuato a Sky Sport. «Se vogliamo competere in questa categoria non dobbiamo abbandonare l'idea di imporci come squadra, fin quando ci sono io così sarà. Noi andiamo nella direzione della qualità. Più ne riusciamo a mettere in campo e meglio è, senza disdegnare l'aspetto fisico e quello di partecipazione alla gara. L'atteggiamento anche oggi è stato esemplare».



Poi sul Napoli affrontato stasera. «Può insidiare la Juventus. Le squadre sono quelle, Napoli, Inter, ma io non mi concentro sull'alta classifica. Non ho visto grandi differenze tra Napoli e Juventus. Abbiamo fatto lo stesso gioco di sempre contro entrambe. Siamo stati bravi anche a dare una mano al Napoli, costruendo per loro l'azione del loro secondo gol. Hanno tirato solo due volte nel primo tempo, tre nella ripresa eppure abbiamo subito cinque gol».

