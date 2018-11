di Oscar De Simone

«Napoli bagnato, Napoli fortunato». Questo l’adagio dei tifosi azzurri che, nonostante la pioggia, dal primo pomeriggio sono in fila ai cancelli dello stadio San Paolo. L’anticipo dell’11esima giornata di serie A mette di fronte ai ragazzi di Ancelotti l’Empoli di Andreazzoli. Una partita che i tifosi sono sicuri di vincere e che ritengono utile per continuare la corsa alla Juve.



«Siamo convinti di vincere - affermano in strada - Ancelotti ed i ragazzi sanno bene che questa gara non deve distrarci. Dobbiamo rimanere concentrati proprio in vista della partita di martedì contro il Psg. Questi appuntamenti sono importanti proprio per testare la nostra maturità. Adesso pensiamo all’Empoli e ad assicurarci altri tre punti fondamentali per la corsa al primo posto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA