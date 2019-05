Napoli, sprint per Di Lorenzo: è il terzino dell'Empoli il primo colpo

di Roberto Ventre

Ultima di campionato per il Napoli a Bologna ma l'attenzione è già tutta rivolta alla prossima stagione e alle operazioni di mercato che da domani diventeranno ancora più calde sia in entrata che in uscita. I primi colpi previsti sono quelli relativi ai terzini che però dovranno andare di pari passo con le cessioni. Quella di Di Lorenzo, terzino destro dell'Empoli, è l'operazione in dirittura d'arrivo, programmati per la prossima settimana i passaggi decisivi con il club toscano. «Oltre al Napoli il giocatore ha attenzioni da parte di club che giocano la Champions», ha detto il presidente dell'Empoli Corsi a Radio Marte. Avviatissimo anche il discorso con il belga Castagne, laterale sinistro dell'Atalanta, che può giocare indifferentemente anche a destra: la prospettiva è quella di un contratto di cinque anni ma c'è da adesso da definire l'intesa con il club bergamasco. «Le Castagne mi piacciono? Soprattutto quelle che sanno stare a tavola a destra e sinistra e non ti danno problemi di sedute», ha commentato scherzosamente De Laurentiis a Radio Kiss Kiss. L'altro nome è quello dell'inglese Trippier. «La Trippier mi piace? Sì, c'è quella napoletana che a differenza delle altre è rigorosamente bianca. Quella londinese? Dobbiamo pensarci su quella», l'altra battuta del presidente. In partenza Hysaj, seguito dall'Atletico Madrid e Mario Rui nel mirino del Torino e del Benfica.



