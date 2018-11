Napoli-Empoli live dalle 20.30: Ancelotti fa turnover, sette cambi

Dopo due pareggi contro Psg e Roma che potevano essere vittorie, il Napoli chiede strada all'Empoli per rilanciare la corsa alle spalle della Juventus capolista. Alla vigilia del match decisivo contro Cavani e Neymar, Ancelotti si affida al turnover, «ma solo per preparare questa partita con giocatori freschi, non per far riposare qualcuno. Al Psg non ci pensiamo», assicura.



IL MATCH IN DIRETTA



NAPOLI (4-4-2)

27 Karnezis; 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 2 Hysaj; 8 Fabian Ruiz, 30 Rog, 42 Diawara, 20 Zielinski; 24 Insigne, 14 Mertens.

A disposizione: 25 Ospina, 22 D'Andrea, 5 Allan, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 11 Ounas, 17 Hamsik, 31 Ghoulam, 33 Albiol, 99 Milik. All. Ancelotti.



EMPOLI (4-3-2-1)

1 Provedel; 2 Di Lorenzo, 26 Silvestre, 22 Maietta, 23 Antonelli; 28 Capezzi, 18 Acquah, 10 Bennacer; 33 Krunic, 48 Ucan; 11 Caputo.

A disposizione: 21 Terracciano, 99 Fulignati, 4 Brighi, 5 Veseli, 6 Zajc, 8 Traorè, 20 La Gumina, 23 Pasqual, 29 Marcjanik, 31 Untersee, 32 Rasmussen, 66 Mraz. All. Andreazzoli.



ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

