«L'Empoli è una buona squadra che sa giocare un buon calcio, come piace a noi. Ecco perché ha saputo metterci in difficoltà». Nikola Maksimovic è stanco ma felice, titolare contro i toscani è stato protagonista del 5-1 che ha visto il Napoli tornare al successo dopo il pareggio contro la Roma della scorsa domenica. «Abbiamo sofferto nella ripresa, ma ci sta. È complicato leggere il loro attacco».



La testa, però, ora va al Paris Saint Germain e al ritorno di Champions League. «È una gara importante, facendo bene possiamo guadagnarci il passaggio del turno», ha detto il serbo a Radio Kiss Kiss. «Non possiamo permetterci di prendere gol all'ultimo momento come a Parigi. In Champions cambiamo qualcosa, ma alla fine il nostro gioco è sempre lo stesso. È un ruolo nuovo per me quello che faccio ma penso di aver capito quali sono i compiti giusti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA