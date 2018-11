Napoli, Koulibaly sa fare tutto: Insigne è magico, Zielinski opaco

di Pino Taormina

Sembra quasi che basti il minimo sforzo e ovviamente non è così perché in serie A non può essere mai come andare per i boschi a castagne. Povero Empoli, massacrato con 5 gol in maniera esagerata. Il Napoli fa semplicemente le cose nei momenti giusti, o meglio con la serenità di chi ha la piena coscienza della forza di quei due là davanti, capaci di estrarre in ogni momento il coniglio dal cilindro. E con l'Empoli basta e avanza. Prende il gol del 2-1 e rimette subito le cose a posto. Alla faccia del possesso e della brillantezza del gioco che non c'è. Bisognava vincere conservando le energie in vista del Psg. Missione completamente riuscita. Ieri è arrivato a 21 gare consecutive a segno al San Paolo, come a cavallo del 2012 e 2013.



Con il fatto che non ha un gran piede per rinviare, spesso crea un po' di grattacapi ai centrali lì davanti. Caputo (sempre lui segna per l'Empoli) mette a segno un diagonale dove proprio non può arrivare. È il primo gol che prende in campionato al San Paolo. La pagnotta se la guadagna all'80' con una parata su Di Lorenzo.Vero che spinge di più, ma non è che fa sempre la cosa giusta. Talvolta maldestro, ma danni non ne fa quasi mai. Si lascia imbucare un paio di volte dalle incursioni di Caputo e il suo sostegno alla manovra offensiva. Nella ripresa gioca in maniera più spensierata e coraggiosa, ma non rinuncia a tenere le antenne dritte in difesa.Non commette mai vistosi errori in fase di chiusura, però qualsiasi giocata ieri sera pareva impervia. Anche perché non era semplice difendere sugli spazi, senza quei punti di riferimento che Andreazzoli non ha dato mai. Meglio da «terzino», ovvero con gli altri due centrali e infatti non è un caso che spesso quasi intralci il lavoro degli altri.Potrebbe fare anche il portiere in serate del genere. Che stile, che potenza, che velocità. La palla rubata e il coast to coast sono di uno splendore unico. Così come il delizioso assist per Insigne. Non solo: anticipa, pressa, chiude. Stellare in una partita in cui non era neppure così facile tenere la concentrazione a questo livello.Poca luce ma un bel po' di attenzione. Non è il suo lato, quello sinistro, ma lui risponde «signorsì» in nome della causa. Lascia capire subito che non è che contro i suoi ex abbia così voglia di spaccare il mondo: fa il suo dovere e a Kurtic lascia pochi spazi per fare qualcosa di interessante. Neppure Ucan ha più fortuna. Non perfetto sul gol di Caputo.Sicuramente il migliore nel primo tempo di una mediana che smarrisce molto spesso le distanze e consente ai toscani di ripartire e di avere spesso il controllo della situazione. Ha talento e a questo si aggrappa, nonostante la pressione continua di Traore. Poi un po' perde la bussola anche lui ed è normale che venga sostituito.Cerca di ramazzar palloni e schizzare immediatamente in avanti. Costretto perennemente a difendere a campo aperto, non può rincorrere al corpo a corpo e perde lucidità. Peggiora il passo nel secondo tempo in cui si imbambola tra Acquah e Bennacer e a un certo punto la smette persino di inseguire l'uomo.Primo tempo praticamente trasparente, anzi fa pure qualche danno. Le cose migliore le fa soprattutto in fase di non possesso, come se sentisse meno il peso delle responsabilità. Non illumina il gioco e questo non è quello che Ancelotti vuole da lui. In affanno a inizio della ripresa e infatti sono più le disattenzioni che le cose fatte con arguzia.Giudizioso, fin troppo, nei movimenti anche se nei tocchi è sempre piuttosto preciso. Il tutto, però, a ritmi languidi: è più spesso la terza punta che il quarto a centrocampo ma non trova mai quel dinamismo che gli consente di fare la differenza. Però è accorto in ripiegamento, cosa che non è naturale visto che nel dna ha sempre la giocata.Un'altra magia di questa stagione. Che sblocca la gara di esterno destro e la mette subito in discesa. Silvestre e Di Lorenzo si pestano i piedi ma lui è millimetrico. D'altronde i campioni sono questi: in serate non proprio soavi trovano il colpo e fanno la differenza. Un bel gol e poi tanta corsa, l'intesa con Mertens è totale ed è evidente che la coppia titolare sia questa.I suoi gol non sono mai roba di poco conto. Due meteore che illuminano la notte del San Paolo e che consentono di raggiungere e poi scavalcare un semidio del calcio come Careca. Tripletta super. Ci sono destrezza e abilità nei suoi colpi che sembrano fatti con la bacchetta del mago: brilla anche per il supporto che dà al centrocampo.Come d'incanto, entra lui e cambia persino il ritmo e la cadenza della manovra e tutte le cose si sistemano come d'incanto. Il punto è che la sua presenza possente convince gli arrembanti centrali empolesi a essere meno baldanzosi. Si piazza là in mezzo e prende possesso del pallone e delle idee. E le cose vanno in ordineSorprende sempre vederlo partire dalla panchina, lui che è stato per anni una specie di signor Stakanov. Infatti al contrario di altri, non è che quando entra in gara in corso riesca davvero a far sentire il suo peso. Deve dare sostanza e attenzione a un centrocampo azzurro troppo spesso sbadato e riesce nel suo intento.Nei minuti finali, sembra che ci sia spazio per il vecchio tridente. Invece entra il polacco ed è Insigne a indietreggiare sulla linea del centrocampo partendo largo come ai tempi di Sarri e Zeman. Si piazza al centro di tutto e arretra il baricentro anche di qualche metro: quando ha la palla buona sul sinistro lascia secco il povero Provedel.Pare essere divenuta ora una specie di sfida personale. Cambia ancora l'ordine degli addendi, per la 14esima volta in 14 partite, e ottiene quello che vuole, ovvero la vittoria. Domina tatticamente Andreazzoli che alla fine viene punito con l'arma dei piccoli, ovvero con un contropiede. È la vittoria dei solisti stavolta, ma non c'è nulla di male. Però anche nella ripresa gli azzurri non rinunciano al gioco. Peccato per la sbadataggine per il gol di Caputo.

