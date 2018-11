Manita all'Empoli e Mertens show: Dries è il re del fantacalcio

di Delia Paciello

Una manita all’Empoli e il San Paolo esplode di gioia. Poco importa ai tifosi se Ancelotti non è contento per alcune imprecisioni in fase difensiva: l’ampio risultato vale più del bel gioco, e a fare spettacolo ci ha pensato un super attacco. A guidarlo è Mertens che porta a casa il pallone, quasi a reclamarlo a gran voce, quasi a dire: «Il pallone è mio e ci gioco io». Non aveva infatti preso bene la scelta del mister in questo avvio di stagione di schierarlo troppo raramente da titolare: Ciro reclamava il suo posto da protagonista e con la sua prestazione super pare averlo guadagnato, a furor di popolo. «È tornato il nostro Ciro, guai a tenerlo lontano dal campo», «Tu sei la mia salvezza al fantacalcio, con te gli avversari non hanno speranze», «Ma cosa hai fatto Ciro? Sei pazzesco», scrivono infatti i tifosi sul web. Il suo secondo gol è quello piaciuto di più alla platea: «Lo avevi detto che eri pronto, quell’allenamento che hai pubblicato ti ha fatto bene», «Il secondo gol è indescrivibile».



La coppia con Insigne è la vera rivelazione della stagione: insieme i due piccoletti sono capaci di capolavori di tecnica e tattica in grado di beffare gli avversari con i loro movimenti da furbi folletti azzurri. Eppure la loro non è magia, è solo un capirsi al volo e saper leggere le azioni prevedendo i movimenti della difesa. «Lorè, tu sei il giocatore italiano più forte che abbiamo», «Wa e che cumbinat tu e Ciro», sono alcuni dei commenti sui profili social.



Solo applausi per il Napoli del venerdì sera, tanto che i tifosi addirittura scrivono al mister per difendere i ragazzi: «Carlo, non ti arrabbiare. Sono piccoli errori che non hanno influito sulla prestazione generale e sul risultato», commenta qualche collega del fantacalcio. Altri si complimentano senza remore: «Sei tu il vero fuoriclasse». Ogni volta un terno al lotto indovinare la formazione di Ancelotti. Ma questo sorprende anche le altre squadre, che difficilmente riescono a prevedere le mosse del Napoli. Sul momento più difficile però, quando gli azzurri sembravano subire un po’ troppo tanto da riaprire il match sul 2-1 incassando il gol di Caputo, re Carlo ha subito chiamato in campo i suoi uomini più fidati, Allan e Callejon: «Si sente la loro assenza», «Allan come sempre un lottatore, Callejon una certezza», «Si vede la differenza fra Callejon e Fabian Ruiz, come tra Rog e Allan», «Come fa girare la palla Allan nessuno al mondo», nota subito qualcuno.Non sono passate inosservate neanche le falcate di Koulibaly, che ha più volte murato l’attacco toscano e si è persino fatto protagonista in attacco, fornendo un assist a Insigne sul primo gol: «Sei immenso», «Sei il centrale più forte del mondo», «Mostruoso», «Sei il mio Koulibabbà», gli scrivono i suoi followers. E lui scherza, a fine gara, pubblicando una storia su Instagram: «Dries fa tre gol e io resto per fare il controllo doping».Ma c’è nell’aria tanta energia positiva pronta ad esplodere il prossimo martedì: a Napoli tornerà Cavani, ma con la maglia del Psg, e gli azzurri non hanno alcuna intenzione di lasciargli vita facile. Mertens e compagni hanno già suonato la carica: «Ora siamo pronti per la Champions», hanno annunciato. E la sana competizione per la maglia da titolare sarà solo uno stimolo in più: anche Milik ha voluto mostrare il suo valore e appena subentrato a Zielinski ha voluto ricordare a tutti che anche lui è capace di far gol. Così sarà una dura scelta per Ancelotti, ma certamente vedere i suoi ragazzi scalpitare per aiutare la squadra non può che essere un segnale positivo. I tifosi ci credono e aspettano il big match carichi di entusiasmo: «Al San Paolo possiamo battere anche i parigini». E un po' anche il mister ha lanciato qualche speranza: «La gara con l’Empoli è stata un avviso ai naviganti. La prossima sarà una grande partita».

