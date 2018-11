Napoli felice e con la testa al Psg: «Grande serata, ora la Champions»

È stata una grande notte al San Paolo contro l'Empoli, il ritorno alla vittoria dopo un mezzo passo falso contro la Roma e cinque gol che regalano alla squadra di Ancelotti nuove certezze. «Buona partita, grande lavoro di squadra» ha scritto l'allenatore azzurro in rete ai tifosi, forse non completamente soddisfatto dalla prestazione dal suo Napoli ma di certo felice per la verve ritrovata.



Protagonista della notte, dopo il mattatore Mertens, è stato sicuramente Kalidou Koulibaly. Il centrale azzurro ha servito il primo assist del match per Insigne e si è fatto notare come al solito. «Vittoria bella e importante! Ora possiamo pensare al Paris Saint Germain» ha scritto Koulibaly sui social al fischio finale. Un pensiero costante quello del Psg, un match che è già nella testa di molti azzurri come Nikola Maksimovic che su Instagram ha aggunto: «5-1, una notte fantastica» con tanto di foto che lo ritrae nel bel mezzo dei festeggiamenti al fischio finale.Se Dries Mertens ha portato a casa il pallone, però, contento per la gara contro l'Empoli può esserlo anche Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco, un po' beccato dalla critica nelle ultime settimane, è entrato nel finale di gara e ha pure trovato il gol del momentaneo poker. «Che grande notte! Ora tutta la nostra attenzione può andare alla prossima importante gara contro il Psg» ha scritto il bomber azzurro.Chi non sarà del match in Champions ma ha voluto fare i complimenti a Dries Mertens è Amin Younes. Il tedesco ha postato sui social un fotomontaggio del belga che, invece del pallone, mostra ai tifosi una pizza. «Dries delizioso. Per altre ricette scrivetegli» il messaggio ironico dell'esterno napoletano.

