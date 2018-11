Che bacheca Mertens e Koulibaly scherza: «Tu tripletta e io al doping»

Una serata magica per Dries Mertens quella contro l'Empoli, una tripletta che rilancia le sue ambizioni anche per quest'anno, dopo aver dimostrato di essere l'attaccante più prolifico di questo Napoli anche negli ultimi due anni. Il belga ha portato a casa il pallone e l'ha regalato alla sua bacheca, prontamente fotografata e postata per i fan dal suo account Instagram.







Nel frattempo, a festeggiare la super serata di Dries ci ha pensato anche l'amico Kalidou Koulibaly. Il centrale franco-senegalese, dopo l'ennesima grande gara giocata, ha postato sui social una foto dei due sorridenti con tanto di sfottò al belga: «Tu fai la tripletta e io vengo mandato all'anti-doping» le parole di Kalidou che ieri si è sottoposto alle analisi di fine partita.







