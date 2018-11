Se il gesto di Mertens per Milik vale molto più della tripletta

Non tutte le vittorie sono uguali. Ci mancherebbe. Ci sono le vittorie che maturano da una situazione di svantaggio, vittorie lisce come l'olio di macadamia e vittorie che portano in dote soltanto un nome. È il caso di Napoli-Empoli giocatasi ieri sera al San Paolo nel giorno della commemorazione dei defunti. In campo c'erano undici uomini più quelli pronti ad entrare dalla panchina ma, e non se ne abbia a male nessuno, la vittoria contro la squadra toscana reca soltanto un nome e cognome, quelli di Ciro Dries Mertens.



Tre gol e un assist misericordioso per il compagno di reparto in crisi di risultati e identità Arcadiusz Milik. Tre gol di cui uno fantasmagorico messo a segno con una prodezza balistica a forma di pallonetto da fuori area. Tre gol che, parafrasando l'assioma giuridico-letterario di Agatha Christie secondo cui due indizi sono una coincidenza ma tre indizi sono una prova, mandano a Carlo Ancelotti un messaggio preciso: se c'è un uomo in grado di vendicare l'affronto subito da Di Maria la settimana scorsa al Parc des Princes quello è lui, Ciro. Perché mai come in questo momento è affamato e mai come in questo momento è pronto. Con la complicità di un Insigne sempre più capitano e di un Koulibaly sempre più imperiale ieri sera Mertens ha superato a suon di gol Careca e Altafini. Non solo. La cosa più importante è che Ciro ha superato anche se stesso quando, vicinissimo alla tripletta personale, ha sovrastato l'ambizione e l'egoismo tipici di ogni buon attaccante che si rispetti per regalare una plausibilissima palla gol all'appena entrato Milik. Poi l'ha fatta comunque la tripletta e però, come diceva Milan Kundera, i gesti sono importanti. E quello di Mertens ieri non può passare inosservato. Capito mister?

© RIPRODUZIONE RISERVATA