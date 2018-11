Napoli sulla giostra, l'urlo dei tifosi: «Il nostro top player è Ancelotti»

di Oscar De Simone

«Tutto bene per adesso, ma la partita difficile dobbiamo ancora giocarla». Con queste parole i tifosi commentano la schiacciante vittoria del Napoli al San Paolo. Un 5 -1 che non lascia spazio a dubbi: il Napoli c’è ed è pronto per affrontare il Psg.



«Stasera è stato un allenamento. I ragazzi erano già proiettati alla gara contro i francesi che possiamo e dobbiamo vincere. Passare il turno di Champions ci porterebbe tra le grandi d’Europa e non spossiamo fallire. Il nostro top player si chiama Ancelotti e con lui avremo tante soddisfazioni. Adesso godiamoci la vittoria e da domani iniziamo a pensare al Psg».

