Il Napoli 2 sfida l'Empoli: le chiavi al nuovo Zielinski

di Roberto Ventre

A Empoli lo scatto determinante per la carriera, stagione 2014-2015, Sarri allenatore: Piotr Zielinski era arrivato in prestito dall'Udinese (19 presenze nei primi due anni di serie A) e cominciò a giocare con continuità trovando sempre più sicurezze. Fu uno dei protagonisti di quella squadra che al primo anno di serie A si salvò con grande anticipo, chiudendo il campionato al quindicesimo posto e giocando un calcio d'attacco e molto spettacolare.



Il polacco torna da ex al Castellani, uno dei cinque azzurri che hanno giocato ad Empoli (Hysaj, Mario Rui, Luperto e Verdi gli altri). Lì ci rimase due anni, anche la stagione successiva all'addio di Sarri, che firmò nell'estate 2015 con il Napoli, Zielinski confermò quanto già fatto vedere l'anno precedente, anzi con la gestione Giampaolo riuscì ulteriormente a migliorare il suo rendimento (35 presenze e 5 gol). A fine campionato diventò un uomo mercato conteso da top club europei, il Napoli riuscì a bruciare la concorrenza del Liverpool e Piotr tornò da Sarri: per lui altri due anni con il tecnico toscano in azzurro ad alti livelli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO