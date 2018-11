Napoli, ennesima reazione: 10 punti degli azzurri dopo lo svantaggio

Altra importante statistica relativa al Napoli di Carlo Ancelotti dopo la vittoria arrivata sul campo del Genoa. Gli azzurri, infatti, sono la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato, ben sieci quelli accumulati fin qui, come riportato dai dati di Opta.



Anche in casa del Genoa, la squadra di Ancelotti ha saputo rialzarsi dopo essere passata in svantaggio. Il gol di Kouamé aveva rovinato i piani degli azzurri nel primo tempo, ma nella ripresa Fabián e compagni hanno saputo rialzarsi. L'autorete del finale ha regalato poi agli azzurri tre punti importantissimi per la classifica all'inseguimento della Juventus.





10 & 11 - Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio (10) in questo campionato, dall’altra parte il Genoa ne ha persi ben 11 dopo essere andata avanti nel punteggio, un record negativo. Atteggiamento.#GenoaNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) 10 de noviembre de 2018

